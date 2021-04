Hachenburg – Unfallflucht auf HIT-Parkplatz

Wie erst jetzt gemeldet wurde kam es bereits am Samstag, dem 17.04.2021 zwischen 13 und 14 Uhr, zu einer Unfallflucht auf dem HIT-Parkplatz in Hachenburg.

Ein geparkter Pkw wurde von einem gelb/grünen Fahrzeug großflächig gerammt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon.

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



