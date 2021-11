Hachenburg – Unfallflucht auf ALDI-Parkplatz

Am Montag, dem 22.11.2021 wurde zwischen 17.20 und 18 Uhr ein Pkw auf dem Parkplatz am Kleeberger Weg beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Es gibt Hinweise auf einen weißen SUV der Marke Citroen mit WW-Kennzeichen als Unfallverursacher.

Weitere Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



