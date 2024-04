Hachenburg – Unfall mit 2 leichtverletzten Personen

Am Samstag, 06.04.2024, 10:55 Uhr, befuhren zwei Personenkraftwagen nacheinander die Koblenzer Straße in Hachenburg.

Das erste Fahrzeug beabsichtigte, in den Adolf-Kolping-Weg abzubiegen, die nachfolgende Fahrerin übersah dies und fuhr auf das langsamer werdende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme klagten die 14jährige Beifahrerin des vorderen Fahrzeuges und die 47jährige Verursacherin jeweils über leichte Schmerzen. Ein Krankenwagen musste nicht gerufen werden.



