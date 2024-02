Hachenburg

Hachenburg- Sachbeschädigung und Vandalismus an der Grundschule Altstadt

Am Montag, den 19.02.2024 in der Zeit von ca. 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr kam es durch unbekannte/n Täter zu einer Sachbeschädigung und Vandalismus an der Grundschule Altstadt, Obere Kirchstraße in Hachenburg.