Hachenburg

Hachenburg – Sachbeschädigung an einem Pkw – Zeugen gesucht

Am Dienstag, den 02.03.2021, kam es in dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw VW Tiguan, welcher auf dem Parkplatz des Einkaufgeschäftes REWE in 57627 Hachenburg, Koblenzer Straße, parkend abgestellt war.