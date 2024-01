Hachenburg – Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen wegen Demonstration

Am Donnerstag, dem 01.02.2024 findet von 18-21 Uhr eine angemeldete Demonstration in der Innenstadt Hachenburg statt.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Insbesondere im Zeitraum von 18-20 Uhr wird es am Alexanderring und in der Graf-Heinrich-Straße zu Teilsperrungen durch die Polizei kommen. Wer kann, sollte die Innenstadt umfahren und mehr Zeit einplanen.



Polizeidirektion Montabaur