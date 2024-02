Hachenburg

Hachenburg, Perlengasse – Diebstahl aus Pkw, Ledertasche samt Inhalt entwendet

Am Montag, den 12.02.2024, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:25 Uhr, kam es in Hachenburg, Perlengasse, zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw Opel Insignia.