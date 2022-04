Hachenburg – Kind verletzt sich beim Fahrradfahren

Am Samstag, 30.04.2022, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 11jähriger Junge den Gerberweg in Hachenburg mit seinem Fahrrad.

Als er während der Fahrt nach hinten schaute, prallte er mit dem Lenker gegen das Rücklicht eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Personenkraftwagens und stürzte. Hierbei verletzte sich der Junge vermutlich am linken Arm, weshalb er ins Krankenhaus gebracht wurde. An dem Rücklicht des Autos entstand leichter Sachschaden.



