Hachenburg – Katharinenmarkt

Erneut fand in Hachenburg der größte Tagesmarkt von Rheinland-Pfalz, der Katharinenmarkt mit über 500jähriger Tradition, am ersten Samstag im November, 02.11.2024, statt. Das bewährte Sicherheits- und Verkehrskonzept der beteiligten Ordnungsbehörden und der Polizei erwartete in diesem Jahr eine besondere Herausforderung.

Anzeige

Aufgrund der Dauerbaustelle auf der nahen Bundesstraße 414 verläuft seit Monaten die örtliche Umleitung durch die Innenstadt von Hachenburg, die für den Katharinenmarkt nun wiederum größtenteils abgesperrt werden musste. Die innerörtliche Umleitung wurde dieser extremen Situation so gut wie möglich angepasst. Durch zahlreiche Kräfte von Polizei und guter Zusammenarbeit mit Ordnungsamt, Security und den Marktbetreibern wurde versucht, durch permanente Präsenz im Innenstadtbereich den Verkehr so flüssig wie möglich zu halten und dabei insbesondere die Rettungswege freizuhalten. Zeitweise besondere Verkehrsregelung war dennoch erforderlich, um den völligen Stillstand zu verhindern. Am Ende des Markttages entspannte sich die Situation wieder, nachdem sämtliche Herausforderungen gemeistert werden konnten. So beobachteten die zahlreichen Streifen auf dem eigentlichen Markt bei idealem Katharinenmarktwetter sehr viel gut gelaunte Menschen.

Nach dem Ende des Markttages verlagerte sich ein Großteil des Publikums wie üblich in die umliegende Gastronomie und feierte unter anderem auf der Scheunenparty in der Stadthalle ohne besondere Vorkommnisse den wieder einmal sehr schönen Katharinenmarkt. Auch bis in die Morgenstunden hatte die Polizei Hachenburg viele Kräfte im Dienst, die Katharinenmarktfeiern verliefen jedoch problemlos.

Neben sehr wenigen kleinen Remplern um den Markt und Streitigkeiten kam es leider beim Abbau zu 2 Gelddiebstählen, über die gesondert berichtet wurde.

Neben diesen wenigen unschönen Begleitumständen ist aus polizeilicher Sicht jedoch ein durchaus positives Fazit zu treffen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell