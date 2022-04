Hachenburg – Geparkten Pkw beschädigt und anschließend geflüchtet

Am 21.04.2022, in dem Zeitraum von 10:15 Uhr und 11:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem HIT-Parkplatz in Hachenburg, Adolf-Münch-Weg.

Demnach parkte die 45-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Altenkirchen den Pkw BMW auf den in Rede stehenden Parkplatz. Vermutlich beschädigte der derzeit unbekannte Unfallverursacher mit dem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten am hinteren, rechten Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf zirka 500EUR beziffert.



Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.



