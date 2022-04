Hachenburg – Geldabhebung mittels unterschlagener EC-Karte

Am Donnerstag, 31.03.2022, 15:00 Uhr, vergaß die Geschädigte ihre EC-Karte auf dem Kassentisch eines Geschäftes in der Hachenburger Tilmannstraße.

Dem unehrlichen Finder dieser Karte gelang es in den folgenden Stunden an mehreren verschiedenen Stellen in Hachenburg jeweils Kleinbeträge von insgesamt ca. 150 Euro zu bezahlen, bis die Karte gesperrt wurde.

Es erfolgt eine Auswertung verschiedener Videoaufzeichnung.



