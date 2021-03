Hachenburg

Hachenburg – Einbruchsdiebstahl in ein Rohbauobjekt – Zeugenaufruf

In dem Zeitraum von Freitag, 05.03.2021, 15:30 Uhr bis Montag, 08.03.2021, 07:30 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, in der Straße „Alter Markt“, ein Einbruchsdiebstahl in ein Rohbau befindliches Objekt.