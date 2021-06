Hachenburg – Durch Rangierversuche Straßenlaterne beschädigt; Verkehrsunfallflucht

In dem Zeitraum von Samstag, den 19.06.2021 bis Freitagmorgen, den 25.06.2021, kam es in Hachenburg, Auf den Trieschern, Mittelstandspark, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Konkret wurde hierbei, vermutlich durch einen Rangiervorgang eines Lkw, die dort platzierte Straßenlaterne beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf zirka 500EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per Email pihachenburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



