Hachenburg

Hachenburg- Brand eines Mehrfamilienhauses

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Sonntag, den 26.05.2024, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Leipziger Straße, in 57627 Hachenburg, aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in der Außenfassade eines Wohnhauses.