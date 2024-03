Großseifen

Großseifen- Verkehrsunfall mit Flucht – ZEUGEN GESUCHT!

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Im Zeitraum vom 29.02.2024, ca. 16:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Flottstraße 13, in 56472 Großseifen, wobei ein am Fahrbahnrand geparkter PKW, der Marke Suzuki, in der Farbe Weiß, durch unbekannten Täter beschädigt wurde.