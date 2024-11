Görgeshausen – L318 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Am heutigen Montag, den 04.11.2024, gegen 16:58 Uhr, befuhr eine 78-jähriger PKW-Fahrerin aus dem Westerwaldkreis die Autobahnabfahrt der BAB3, aus Fahrtrichtung Köln kommend in Richtung Görgeshausen.

Die Fahrerin wollte nach links auf die L318 auffahren und missachtete hierbei die Vorfahrt des von links kommenden Fahrers eines VW Tiguan. Die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß in ihrem PKW eingeklemmt und laut aktuellem Erkenntnisstand leicht verletzt. Sie wurde durch die FFW Nentershausen und Görgeshausen aus ihrem Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die abschließenden polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.



