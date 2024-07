Görgeshausen

Görgeshausen – Ergänzung zur Pressemeldung (Nr. 5415265) „Einbruch in Bäckerei“

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass die bislang unbekannten Täter in der Nacht vom 20. auf den 21.07.2024 ein bei dem Einbruch in die Bäckerei als Tatmittel benutztes Werkzeug zuvor aus einem Schuppen in der Limburger Straße entwendet haben dürften.