Montabaur

Girod – Diebstahl von Kennzeichenpaar ***Zeugen gesucht***

Am Freitag, 15.12.2023, im Zeitraum zwischen 16:50 Uhr und 18:30 Uhr, wurden in der Schulstraße in Girod, auf dem Parkplatz der dortigen Turnhalle, beide Kennzeichenschilder eines PKW, schwarzer Opel Meriva, entwendet.