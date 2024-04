Girls Day bei der Polizeiinspektion Hachenburg

Am Donnerstag den 25.04.2024 beteiligte sich auch die Polizeiinspektion Hachenburg an dem bundesweiten Girls Day.

Anzeige

Im Zeitraum von 9 -14 Uhr wurde 13 interessierten Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren aus dem Bereich des oberen Westerwaldes die Möglichkeit gegeben, live hinter die Kulissen der Polizei zu schauen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den stellvertretenden Dienststellenleiter EPHK Andreas Hammer führten gekonnt die nebenamtlichen Einstellungsberater PK Akyol, PK`in Kaul und POK`in Kremer durch den Tag. Zu Beginn wurde die komplette Ausstattung der Schutzpolizei vorgestellt. Hier durften die Teilnehmerinnen hautnah verschiedene Einsatzmittel anprobieren und testen. Bei einem Rundgang durch die Polizeiinspektion konnte den 15 – 18-jährigen Schülerinnen natürlich auch Einblicke in den Zellen- und Wachbereich ermöglicht werden. Als Highlight durfte auch Jede mal im Streifenwagen sitzen und das Gefühl von ertönenden Martinshorn mit Blaulicht erleben. Kriminalhauptkommissar Biehl rundete den Vormittag mit einer erkennungsdienstlichen Behandlung ab. Dabei wurde den Mädchen demonstriert, wie die Abnahme von Fingerabdrücken und das Fertigen von Fotos der Probandinnen für die „Verbrecherkartei“ abläuft. Am Nachmittag folgte ein weiteres Highlight. Die Vorführung der Diensthundestaffel stand auf dem Programm. PHK`in Wodhe und PHK`in Zils-Gesenhues gaben Einblicke in die Ausbildung und die Einsatzgebiete der vierbeinigen Kollegen. Ihre Arbeit wurde durch die Veranschaulichung einer Beweismittelspursuche, insbesondere durch die Datenträgersuche, dargestellt. Alle Veranstaltungsteilnehmerinnen zeigten sich sehr wissbegierig und interessiert.

Bist du ebenfalls an dem Beruf als Polizist/-in interessiert? Dann folge unserem Motto „Mit Einsatz. Im Einsatz. Für Rheinland-Pfalz. Dein Einsatz zählt. Komm ins Team.“ Weitere Informationen dazu unter www.polizei.rlp.de/karriere oder melde dich direkt vor Ort bei einem unserer Einstellungsberater 02662-9558 0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell