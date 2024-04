Giesenhausen

Giesenhausen – Verkehrsunfallflucht durch Zusteller

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Beobachtet von Zeugen wendete der Fahrer eines Zustellfahrzeuges am Samstag, 06.04.2024, 16:67 Uhr, im Eichenweg in Giesenhausen sein Fahrzeug in einer Grundstückseinfahrt.