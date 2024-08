Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Montabaur

Anzeige



Am 05.08.2024 in Wirges fuhren in der Zeit zwischen 11:00 h und 14:00 h 22 Verkehrsteilnehmende schneller als die erlaubten 50 km/h. Auf den Tagesschnellsten mit 86 km/h kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 260,- EUR, 2 Punkte und ein Fahrverbot für einen Monat zu. Drei der Verkehrssünder hatten zudem auch nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt.

In Ebernhahn wurde am 07.08.2024 in der Zeit von 11:00 h – 14:00 h neunmal die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, sechsmal der Sicherheitsgurt nicht angelegt und dreimal verbotswidrig das Handy genutzt.

Dies zog sechs Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 12 Verwarnungen nach sich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

EPHK Martin Velten



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell