Geschädigte gesucht nach Verkehrsunfall in Bad Marienberg

Am 30.08.2024, gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Altenheims „Anna Margareta“, Weberstraße 6 in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall.

Die Unfallverursacherin touchierte nach eigenen Angaben ein geparktes „kleines rotes Auto“. Nach einiger Wartezeit hinterließ sie ihre Personalien an dem PKW und musste sodann die Unfallörtlichkeit aus gerechtfertigten Gründen verlassen. Die Unfallverursacherin meldete schließlich den Unfall der Polizei Hachenburg, konnte jedoch kein Kennzeichen von dem Unfallgegner nennen.

Die Geschädigten des roten PKW werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg telefonisch unter der Rufnummer 02662-95580 in Verbindung zu setzen.



