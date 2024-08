Gemünden – 2 Trunkenheitsfahrten

Anzeige

Durch Die Zeugen wurde angegeben, dass die Fahrzeuge Schlangenlinien fahren, die Vorfahrt missachten und teils mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit geführt werden.

Eines der Fahrzeuge wurde über die L288 von Westerburg kommend in Fahrtrichtung Langendernbach, das andere von Waldmühlen in Richtung Seck geführt.

Beide Fahrzeuge konnten durch Streifenwagen aufgenommen und in der Ortschaft Gemünden kontrolliert werden.

Beide Fahrzeugführer waren mit 1,79 und 2,46 Promille erheblich alkoholisiert. Im Anschluss wurde den Fahrern durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine wurden mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg





Telefon: 02663 98050



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell