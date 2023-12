65582 Diez, Schlossberg 26 (ots) – Am 22.12.2023, gegen 04:00 Uhr, wurde ein Gebäudebrand in 65582 Diez, Schloßberg, gemeldet.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten sind im Gange. Es wird gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bitte keine weiteren Nachfragen. Es wird nachberichtet.



