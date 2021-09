Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Bodenlaternen/-lampen an einem Fußweg in der Stadt Rennerod

56477 Rennerod, Hubertus-Platz (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Zeit von Samstagnachmittag, den 11.09.2021, auf Sonntagvormittag, den 12.09.2021, zu Beschädigungen an Bodenlaternen. Die an einem Fußweg des Hubertus-Platzes aufgestellten Bodenlaternen wurden mutwillig erheblich beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere Sachschadenshöhe.



Der/die unbekannte(n) Täter sind bisher noch nicht bekannt!



Zeugen die den Vandalismus beobachteten oder die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Bürgerbüro der Polizei Westerburg (Tel.: 02664-5067-37) in der Verbandsgemeinde Rennerod oder der Polizei in Westerburg (Tel.: 02663-98050)in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Mario Reusch, PHK

Telefon: 02663-98050-

Email: PIWesterburg@polizei.rlp.de



