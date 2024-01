Gemeinsame Verkehrskontrollen der Polizeiinspektionen St. Goarshausen und Diez

Nastätten und Diez (ots) – Am 29.01.2024, im Zeitraum von 17:00 – 23:00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektionen St. Goarshausen und Diez gemeinsame Verkehrskontrollen in Nastätten und Diez durch.

Nastätten und Diez (ots) –



Am 29.01.2024, im Zeitraum von 17:00 – 23:00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektionen St.Goarshausen und Diez gemeinsame Verkehrskontrollen in Nastätten und Diez durch. Hierbei wurden u.a. jeweils an beiden Kontrollstellen Geschwindigkeitskontrollen mittels Laserpistole durchgeführt. Dabei konnten insgesamt 18 Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden. Fünf Fahrzeugführer müssen sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen, in einem Fall steht auch ein Fahrverbot im Raum.

Ein weiterer Fahrzeugführer wurde festgestellt, welcher erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Im Rahmen der Kontrollen wurden weiterhin acht Gurtverstöße und zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz beanzeigt.

Bei einer kontrollierten Frau wurde festgestellt, dass diese einen offenen Haftbefehl hatte. Sie wurde festgenommen und in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



