Gemeinsame Jugendschutzkontrollen von Polizei, Jugendamt und Verbandsgemeinde

Am 29.02.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion St. Goarshausen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde, sowie das Team Jugendschutz des Kreises Kontrollen im Dienstgebiet durch.

Der Schwerpunkt lag hier auf der Einhaltung der Abgabeverbote von Suchtmitteln. In fünf von acht Fällen konnte ein jugendlicher Testkäufer konventionelle oder elektronische Zigaretten oder spirituosenhaltige Getränke erwerben.

Drei Verkaufsstellen verweigerten den Erwerb regelkonform.

In allen Fällen wurde das Ergebnis der Testkäufe dem Personal und den verantwortlichen Stellen mitgeteilt. Weiterführende Sanktionen mussten noch nicht eingeleitet werden.

Eine Fortführung der Kontrollen ist geplant. Ziel dieser Testkäufe ist die Prävention und die Sensibilisierung der Verkaufsstellen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen

Pressestelle



Telefon: 06771 – 9327-202



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell