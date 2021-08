Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Mülltonnen durch Unbekannte auf die Fahrbahn gestellt

Am 16.08.21 gegen 02.15 Uhr befuhr eine 62- jährige PKW- Fahrerin die Arzbacher Straße in Bad Ems, Fahrtrichtung Arzbach und erfasste mit ihrem PKW, in Höhe Einmündung Emser Hütte, eine auf der Fahrbahn stehende Mülltonne einer Entsorgungsfirma.

Die Tonne prallte gegen die Stoßststange und Motorhaube und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR an dem Fahrzeug.

Hinweise auf die Person, welche die Mülltonne auf die Straße gestellt hat, liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.



