Enspel

gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Anbringen von Nägeln im Fahrbereich

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am 2. April wurde der Polizei Westerburg gemeldet, dass es im Bereich einer Rettungszufahrt zu dem Stöffel-Park in Enspel zum Anbringen von 10 cm langen Nägeln in dem Fahrbereich des Weges kam.