Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ransbach-Baumbach (ots) Zwischen dem 05.09.2021 und dem 06.09.2021 kam es in zwei Fällen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.



Dabei haben unbekannte Täter eine Zaunlitze quer über die Fahrbahn gespannt, wobei die die Höhe der gespannten Litze für Fahrrad fahrende Kinder sehr gefährlich hätte sein können.

Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass das Kabel durch einen Fahrrad fahrenden Zeugen früh genug erkannt wurde.

Die Örtlichkeit befindet sich in Ransbach-Baumbach, in der Verlängerung der Haselstraße in Richtung Hundsdorf, an der Einmündung zur Grillhütte Ransbach.



Sachdienstliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen



Telefon: 02624-9402-0

pwhoehr-grenzhausen@polizei.rlp.de



