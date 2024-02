Gefährliche Körperverletzung durch zwei maskierte Personen im Verlauf der After-Zug-Party in Irmtraut

56479 Irmtraut (Westerwald) (ots) – Am Samstag, dem 10.02.2024, gegen 03.20 Uhr, kam es nach der Karnevalsveranstaltung in Irmtraut in der Weilburger Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa





Dabei schlugen zwei als Affe und Skelett verkleidete Männer von hinten unvermittelt mehrmals mit der Faust auf den Geschädigten ein, so dass diverse Verletzungen davontrug.



Anschließend entfernten sich die beiden kostümierten Personen zuerst in Richtung Neunkirchen, später dann in Richtung Waldmühlen, wo sie jedoch in ein Taxi einstiegen und in bisher unbekannte Richtung wegfuhren.



Die Polizei Westerburg sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden verkleideten Tatverdächtigen machen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 – 9805-0

Mario Reusch, PHK

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell