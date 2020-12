Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 22:30 Uhr

Diez

Gefährliche Köder ausgelegt

Am Nachmittag des 04.09.2020 wurden durch einen Spaziergänger auf einem Grasweg an der Lahn, in der Nähe des dortigen Hundeübungsplatzes, mehrere mit Nähnadeln durchsetzte Fleischstücke aufgefunden.