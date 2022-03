Gaststätten- und Jugendschutzkontrollen mit Schwerpunkt Shisha-Bars

Bad Ems / Nassau (ots) – Am 03.03.22 in der Zeit von 17:45 bis 22:00h wurden im Stadtgebiet von Bad Ems und Nassau insgesamt 13 Objekte kontrolliert.

Darunter 5 Spielhallen, 5 Gaststätten und 3 Shisha Bars. Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich Jugendschutz- und Gaststätten- Gewerberecht. Weiterhin wurden in den 3 kontrollierten Shisha-Bars auch mit Unterstützung der Feuerwehr Nassau CO-Messungen durchgeführt. Diese ergaben jedoch in keinem Fall eine Überschreitung der Schwellenwerte.

Die Kontrollmaßnahmen wurden von zahlreichen Mitarbeitern der KV Rhein-Lahn und der VGV BEN unterstützt. Die Kontrollen wurden von den Betreibern der jeweiligen Einrichtungen durchweg positiv aufgenommen und begrüßt. Dennoch waren mehrere Verstöße zu beanstanden. 3 Verstöße gg. das Jugendschutzgesetz, 2 Verstöße gg. das Gaststättengesetz, 2 Verstöße gg. die aktuelle Corona-Verordnung, 1 Verstoß gg. die Spieleverordnung, 1 Verstoß gg. Arbeitsschutzrichtlinien, 2 fehlende CO-Melder. Es wurden insgesamt 13 Beschäftigte und 72 Gäste überprüft. Es befanden sich keine gesuchten Personen darunter.



