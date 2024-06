Bad Ems

Gasaustritt – Beschädigung einer Gasleitung durch Tiefbauarbeiten in Bad Ems

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Am 06.06.2024, gegen 14:00 Uhr wurde im Rahmen von Tiefbauarbeiten in der Bleichstraße in Bad Ems eine Gasversorgungsleitung beschädigt.