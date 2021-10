Fußgänger zerstört Windschutzscheibe vom PKW

Am Samstag, den 09.10.2021 gegen 02.10 Uhr befuhr ein 17jähriger mit seinem Vater als Beifahrer mit ihrem PKW die Eifelstraße in Montabaur.

In Höhe der Hausnummer 61 trat eine Person

vom Gehweg auf die Fahrbahn und hinderte den PKW an der Weiterfahrt.

Der Täter beschädigte dann mit einem Gegenstand die

Windschutzscheibe. Der Täter entfernte sich dann in Richtung

Schwimmbad. In der Nähe befand sich noch eine weitere männliche

Person. Die Geschädigten hatten den Eindruck, dass beide

zusammengehörten, wobei die zweite Person nicht ins Tatgeschehen

eingriff. Der Täter wird beschrieben als

– männlich - Südländisch, türkisch oder arabisch - Ende 20 -

Ca 185 bis 190 cm groß - Bekleidet mit blauem Hoodie mit

Aufschrift Tommy Hilfiger



Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.



Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02602/9226-0



