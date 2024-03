Fund von Betäubungsmittel im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle

Am 12.03.2024 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg Verkehrskontrollen allgemeiner Art durchgeführt.

Gegen 15:00 Uhr wurde ein 30-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Bei diesem konnten Anzeichen festgestellt werden, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Ein entsprechender Drogentest bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis. In der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeugs konnte eine nicht unerhebliche Menge Cannabis sowie auch Amphetamin aufgefunden werden. Der Fahrzeugführer muss sich nun in anschließend eingeleiteten Straf- und Bußgeldverfahren verantworten. Dem Fahrzeugführer wurde darüber hinaus eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg



Telefon: 02662/9558-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell