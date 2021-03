Führen eines Kraftfahrzeugs durch 13-jährige

Gegen 19:20 Uhr wurde der Polizei ein unsicher geführtes Fahrzeug in der Nähe der Ortslage Helferskirchen gemeldet.

Im weiteren Verlauf kam es in dem Kreisverkehr der Ortslage Siershahn zu einem Beinaheunfall zwischen dem verantwortlichen Fahrzeug und dem der Zeugen. Als Fahrerin konnte ein sehr junges Mädchen wahrgenommen werden. Ein Mann saß auf dem Beifahrersitz.

An einer anderen Örtlichkeit stoppte das Fahrzeug abrupt und es folgte ein Fahrertausch. Danach ging die Fahrt weiter.



Dank der Mithilfe der Zeugen konnte das Fahrzeug auf der Landstraße 307 zwischen Mogendorf und Selters gestoppt und einer Polizeikontrolle unterzogen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führte bis zu dem Fahrertausch ein 13-jähriges Mädchen aus der VG Selters das Fahrzeug. Der 43-jährige Vater, ebenfalls aus der VG Selters, befand sich zu diesem Zeitpunkt offensichtlich auf dem Beifahrersitz. Nach dem Fahrertausch führte der Vater das Fahrzeug bis zu der Polizeikontrolle weiter. Jedoch verfügte auch dieser nicht über eine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis.

Es wurden Strafverfahren gegen die verantwortlichen Personen eingeleitet.

Sollte es weitere Zeugen geben, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, so werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602/9226-0 oder per Email unter pimontabaur@polizei.rlp.de zu melden.



