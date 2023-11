Freilingen und Höhr-Grenzhausen: Zwei Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinwirkung

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Drogeneinwirkung standen.

Um 23:00 Uhr wurde in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen ein 26jähriger E-Scooter-Fahrer angehalten und überprüft. Bei ihm konnten deutliche Anzeichen für Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Um 23:20 Uhr wurde in der Hohe Straße in Freilingen eine 40jährige Pkw-Fahrerin überprüft, hier ergab ein Atemalkoholtest 0,72 Promille, darüber hinaus verlief ein Drogenvortest ebenfalls positiv. Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und ihnen wurden Blutproben entnommen. Der Pkw-Fahrerin wurde darüber hinaus der Führerschein mit sofortiger Wirkung entzogen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell