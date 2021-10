Frau wirft Steine nach vorbeifahrenden PKW

Hahnstätten-Zollhaus / Rhein-Lahn-Kreis (ots) – Anwohner und vorbeifahrende Autofahrer meldeten am Freitag, 29.10.21, 10.45 Uhr, dass am Verkehrskreisel in Hahnstätten-Zollhaus eine dunkelhäutige Frau Steine nach Fahrzeugen werfe.