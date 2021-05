Flacht – Diebstahl eines Motorrades

05.2021) bis Donnerstag (06.05.2021) wurde ein Motorrad der Marke Yamaha, Typ YZF R 1, in Flacht entwendet. Das Krad stand über Nacht in der Hauptstraße auf einem Firmengelände. Beschreibung: Lackierung komplett slberfarbig, wobei die Verkleidung mattschwarz ist. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/601-0

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell