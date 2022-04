Festnahme nach PKW- und Fahrraddiebstahl

Durch einen Mitarbeiter wurde die Tat bemerkt und der Zeuge nahm die Verfolgung auf. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Mitarbeiter den Täter stellen. Dieser stoppte den PKW, sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Im weiteren Verlauf seines Fluchtversuchs, entwendete er an einer bislang unbekannten Örtlichkeit ein Fahrrad und setzte seine Flucht fort. Durch eine sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahme, mit Unterstützung weiterer Polizeidienststellen konnte der Täter in der Ortslage Heiligenroth gestellt und festgenommen werden. Der Täter stand nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Aufgrund der Vielzahl und Schwere der Delikte wird der Täter am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Das zur Flucht entwendete Fahrrad wurde sichergestellt. Um das Fahrrad seinem rechtmäßigen Eigentümer aushändigen zu können, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.



