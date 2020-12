Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 07:20 Uhr

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 04. Oktober und Montag, dem 05. Oktober wurde in der „St. Martin-Straße“ in Ransbach-Baumbach mutwillig der Lack eines geparkten Fahrzeuges des Caritas-Verband zerkratzt.

Durch die Tat entstand kein unerheblicher Sachschaden.



Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen bittet mögliche Tatzeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02624 – 94020.



