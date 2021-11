Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Bei einer Überprüfung des 18-jährigen Fahrers aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Diez wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Eine angeordnete Blutprobe wurde entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren, in dem als Sanktion 1 Monat Fahrverbot und 500.- Geldbusse sowie die Begleichung der angefallenen Kosten vorgesehen sind. Weitergehende Maßnahmen als Fahranfänger werden durch die Führerscheinstelle veranlasst. Außerdem wurden bei ihm und seinem Beifahrer geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden, was weitere Strafanzeigen nach sich zieht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell