Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Diez (ots). Am 31.02.21, 00. 30 Uhr, wurde in Diez anlässlich einer Fahrzeugkontrolle beim Fahrer, einem 55-jährigen Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis, Alkoholeinwirkung festgestellt. Blutprobe und vorläufiger Führerscheinentzug waren die Folge. Ähnlich erging es einer 55-jährigen Frau aus Limburg, die um 03.00 Uhr mit ihrem PKW in Flacht kontrolliert wurde. Auch hier wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Da der Alkoholwert nicht so hoch war, drohen ihr 1 Monat Fahrverbot und eine Geldbuße.



