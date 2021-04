Alpenrod

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss / Verstoß gegen die Ausgangssperre

Im Rahmen der Streifenfahrt wurde in der Ortschaft Alpenrod durch Beamte der PI Hachenburg, am Mittwoch in der Früh, etwa gegen 01:20 Uhr, ein Fahrzeugführer eines PKW kontrolliert.