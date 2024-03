Oelsberg

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am Samstag, den 09.03.2024, gegen 20:00 Uhr wurde ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Nastätten, in der Hauptstraße in Oelsberg, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.