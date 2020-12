Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 03:40 Uhr

Der Geschädigte hatte dieses am Freitagvormittag auf der rückwärtig gelegenen Terrasse seines Wohnhauses abgestellt und am Sonntagnachmittag das Fehlen festgestellt. Das entwendete Rad ist von der Marke „Canyon“, Modell Spectral AL 6.0. Es ist silberfarben mit rotem Schriftzug. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez unter der Tel.-Nr. 06432-6010.



