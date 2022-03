Fahren unter Drogeneinfluss sowie Drogenfund bei Personenkontrollen

Im Rahmen von Kontrollen durch Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle konnten von Montag auf Dienstag, 14.15.03.2022, zwei Jugendliche im Bereich der Hofwiese in Westerburg aufgegriffen werden.

Westerburg (ots).



Im Rahmen von Kontrollen durch Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle konnten von Montag auf Dienstag, 14./15.03.2022, zwei Jugendliche im Bereich der Hofwiese in Westerburg aufgegriffen werden. Diese waren im Besitz von BtM-Utensilien sowie szenetypischer Bargeldstückelung. Bei den erforderlichen Wohnungsdurchsuchungen konnte weitere strafrechtlich relevante Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 15- und 17-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.



Ebenfalls gegen einen 28-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Verfahren eingeleitet, da er unter dem Einfluss von THC seinen Pkw führte. Er fiel den Einsatzkräfte am 15.03.2022, gegen 00:45 Uhr, im Stadtgebiet Westerburg auf. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde er wieder entlassen. Je nach Ergebnis der Blutprobe muss er auch mit einem Fahrverbot bzw. einer Sperre rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell