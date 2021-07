Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, ohne Fahrerlaubnis und mit nicht zugelassenem Krad

Hahn bei Marienberg (ots) – Am 27.07.2021 / kurz vor Mitternacht, wurde beabsichtigt, einen Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Hahn zu unterziehen.

Beim Erblicken des Streifenwagens platzierte der Fahrzeugführer sein Krad abrupt auf einem fremden Grundstück und lief in dessen hinteren Gartenbereich. Dort konnte er jedoch durch die Beamten gestellt und überprüft werden. In diesem Verlauf wurden bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, ein Drogenschnelltest bestätigte den Einfluss von Amphetamin. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte nicht sichergestellt werden, da der Fahrzeugführer keine besaß. Zudem war das Krad nicht mehr zugelassen.



Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, dass Fahrzeug sichergestellt.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet



