Am Freitag, den 21.08.2020, gegen 20:00 Uhr wurde auf der L288, Gem.

Hachenburg, ein 22-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Gebhardshain einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem wurden bei ihm geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden und an dem nicht zugelassenen Pkw waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Pkw sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 22-Jährigen eingeleitet.



